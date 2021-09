MTV VMA 2021, dove e quando vederlo in Italia

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre si terranno, al Barclays Center di New York, gli MTV Video Music Awards 2021. Alla conduzione è stata chiamata la rapper losangelena Doja Cat che sarà supportata durante lo show da Curtis "50 Cent" Jackson, AJ McLean, Ashanti, Avril Lavigne, Billie Eilish, Billy Porter, Conor McGregor, Cyndi Lauper, Fat Joe, Hailey Bieber, Halle Bailey, Ja Rule, Lance Bass, Megan Fox, Nick Lachey, Rita Ora, Simone Biles e Travis Barker.

Tra gli artisti che si esibiranno sul palco: Jack Harlow, The Kid LAROI, Ozuna, Tainy, Justin Bieber, Chloe, Shawn Mendes, Twenty-One Pilots, Camila Cabello, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, i Foo Fighters, Normani e Travis Barker.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre a partire dalle 00.30 con il Pre Show e dalle 02.00 con il Live Show e andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Lunedì 13 settembre lo show sarà nuovamente disponibile su MTV dalle 21.10 in versione sottotitolata.

Quest'anno a guidare la lista delle nomination sono Justin Bieber con 7 e Megan Thee Stallion che ne conta 6, seguite da Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e Olivia Rodrigo con 5 ciascuno.

LEGGI QUI L'ELENCO DELLE NOMINATION

I Foo Fighters riceveranno il loro primo MTV "VMAs" Global Icon Award. Tra i precedenti vincitori del riconoscimento i Queen, Eminem e Whitney Houston, tra gli altri. I Foo Fighters torneranno inoltre ad esibirsi agli VMAs per la prima volta dal 2007.