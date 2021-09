Eric Clapton, esce "The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions"

Eric Clapton ha annunciato l'uscita di un nuovo album dal vivo, registrato durante il lockdown. Il disco si intitola "The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions" e verrà pubblicato il prossimo 12 novembre. La raccolta si compone di 17 brani e include interpretazioni per lo più acustiche di classici come "After Midnight", "Layla" e "Bell Bottom Blues". Insieme al 76enne musicista inglese i fidi Nathan East (basso e voce), Steve Gadd (batteria) e Chris Stainton (tastiere).

La registrazione è stata supervisionata dal produttore Russ Titelman ed è stata registrata dal vivo alla Cowdray House nel West Sussex, in Inghilterra. Questo progetto ha avuto inizio a seguito del rinvio dei concerti di Eric Clapton programmati per il maggio 2021 alla Royal Albert Hall di Londra a causa della pandemia. Slowhand e la sua band si sono recati nella campagna inglese e hanno fatto un concerto per loro stessi. Il set è prevalentemente acustico, solo tre brani sono interpretati con l'ausilio della chitarra elettrica.

Il disco sarà disponibile nelle versioni: DVD + CD, Blu-ray + CD, 4K UHD + Blu-ray, 2 LP stampati su vinile giallo. In più sarà disponibile un'edizione Deluxe contenente DVD, Blu-ray e CD confezionati in un fotolibro con copertina rigida da 40 pagine 12"x12", video digitale e audio digitale.

Tracklist:

1. Nobody Knows You When You’re Down And Out

2. Golden Ring

3. Black Magic Woman

4. Man of the World

5. Kerry

6. After Midnight

7. Bell Bottom Blues

8. Key to the Highway

9. River of Tears

10. Rock Me Baby

11. Believe in Life

12. Going Down Slow

13. Layla

14. Tears in Heaven

15. Long Distance Call

16. Bad Boy

17. Got My Mojo Working

A proposito di concerti, Eric Clapton, salvo cambi di programma, si esibirà in Italia nel 2022 per tre volte: il 18 maggio al Mediolanum Forum di Assago, nelle vicinanze di Milano, e il 20 e 21 maggio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nei pressi di Bologna.