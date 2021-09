TikTok: la competizione vera è quella con YouTube?

Sono trascorsi quasi tre mesi da quando Adam Mosseri, capo di Instagram, ha gettato la maschera in pubblico. In un’intervista rilasciata a MSNBC che aveva fatto il giro dei media internazionali lo scorso 30 giugno, Mosseri aveva tra l’altro affermato “Non siamo più un’applicazione di condivisione di foto”, indicando in TikTok il metro-campione che ispirava i cambiamenti di esperienza utente e di layout della piattaforma di proprietà di Facebook da lui diretta.