Village People: ‘In primavera uscirà il nostro nuovo album’

I prossimi 12 e 14 settembre si svolgerà all’Arena di Verona “Arena Suzuki '60 '70 ’80”, il doppio evento per gli appassionati di revival che vedrà Amadeus presentare al pubblico le esibizioni di numerosi artisti. Tra questi si esibiranno Europe, Village People, Alphaville, Opus, Gianna Nannini, Loredana Berté, Roberto Vecchioni, Raf, Patty Pravo, Rettore, Umberto Tozzi e molti altri.

In occasione della sua partecipazione all’evento, la cui registrazione sarà trasmessa in prima serata su Rai Uno prossimamente, la band di “Y.M.C.A.” ha rilasciato un’intervista a Paolo Giordano per “Il Giornale”. Al quotidiano milanese i Village People hanno raccontato quali canzoni porteranno sul palco della storica venue veronese, dove suoneranno tre brani - “Macho man”, “In the navy” e “Y.M.C.A” -, della loro carriera e dei progetti futuri.

“Non pensavano di durare così a lungo e, se ce l’abbiamo fatta, è merito soprattutto delle nostre canzoni. Senza la musica, noi non saremmo niente”, ha spiegato la band statunitense a Paolo Giordano. E ancora: “Oggi siamo tra i gruppi più iconici del mondo, ma il nostro pubblico è molto più vasto e ‘largo’ rispetto a quarant’anni fa. E di questo, sia chiaro, siamo molto orgogliosi. Ora ci ascoltano pure i giovani, i rockettari e chi ama il rap”.

Il gruppo, che lo scorso anno ha collaborato con la cantante statunitense Dorian Electra al brano "My Agenda" con le Pussy Riot, è già proiettato verso nuovi lavori, tanto da aver rivelato a “Il Giornale”: “In primavera uscirà il nostro nuovo anno”.