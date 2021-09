I Vaccines tornano con ‘Back in Love City’: ‘Per noi scrivere canzoni è una sorta di terapia’

“Love City” è una città fantastica difficile da definire, di libera interpretazione e che, pur ispirandosi a luoghi immaginari del cinema come la Los Angeles distopica di Ridly Scott in “Blade Runner”, ognuno è libero di immaginare come preferisce. Questo luogo in cui sono in gioco amore ed emozioni in una riflessione sulla connessione umana, in cui coesiste il concetto di utopia con quello di distopia attraverso un’ambiente sonoro dal sound a tratti colorato e altre volte più duro, fa da sfondo ai racconti e alle storie del nuovo album dei Vaccines, “Back in Love City”.

“Volevamo creare questo tipo di realtà intensificata, questa utopia o questa distopia, qualcosa che non si può davvero definire o collocare, dove tutto è leggermente più colorato, rumoroso e intensificato”, ha spiegato a Rockol a proposito della città simbolo della quinta prova sulla lunga distanza della formazione di Londra, uscita il 10 settembre, il frontman della band Justin Young. “Il motivo per cui esiste ‘Love City’ è perché le parole non sono abbastanza. Io la immagino come una specie di centro cittadino simile a Tokyo nel mezzo di un deserto messicano, o qualcosa del genere. Ma tutti quelli con cui ho parlato l’hanno immaginata in un modo diverso, provando una sensazione diversa. Penso che questo sia il punto centrale, perché ogni emozione è così. Per questo è difficile da definire”.

Da Londra al Texas, fino a “Love City”

“Back in Love City” esce a tre anni di distanza dal precedente lavoro discografico dei Vaccines, “Combat sports”. In questo lasso di tempo il gruppo inglese ha portato la propria musica in giro per il mondo, presentando dal vivo sia le canzoni del loro quarto disco sia nuovo materiale. Come fatto sapere da Justin Young, in collegamento via Zoom dalla sua abitazione di Londra, la band britannica ha continuato a scrivere nuova musica anche durante il tour a supporto di “Combat sports”, raccogliendo idee che sarebbero poi confluite nel suo nuovo lavoro.

“Abbiamo iniziato a lavorare su ‘Back in Love City’ rapidamente dopo l'uscita di ‘Combat sports’ del 2018”, ha narrato il frontman dei Vaccines. Ha poi raccontato: “Abbiamo iniziato a scrivere e anche suonare nuovo materiale dal vivo. C’erano alcune canzoni che non sono nemmeno state incluse in questo disco. Eravamo costantemente insieme e in viaggio, quindi pensavamo sempre agli step successivi. Quando poi abbiamo concluso i tour legati a ‘Combat sports’, io sono andato a Los Angeles e lì ho scritto la maggior parte del disco. Lo abbiamo registrato in Texas nel 2019. Quando è uscito ‘Combat sports’ ci stavamo godendo così tanto il fatto di essere una band che ci ha spronati e abbiamo voluto in qualche modo sfruttare questa cosa”.

“Back in Love City” è stato registrato dal quintetto londinese - la cui formazione è completata da Árni Hjörvar, Freddie Cowan, Tim Lanham e Yoann Intonti - presso il Sonic Ranch a El Paso, in Texas, un luogo descritto da Justin Young come “energizzante e coinvolgente, eccitante e intrigante, molto diverso dalla vecchia e squallida Londra”. Per il loro quinto album in studio, ultimato nel 2020 e anticipato lo scorso maggio da "Headphones baby” e poi dalla title track prima di altri tre singoli estratti, i Vaccines hanno voluto tornare a collaborare con il produttore Daniel Ledinsky, con cui avevano lavorato per il singolo “All my friends are falling in love” del 2018. “Ci siamo sentiti come se avesse capito da dove veniamo, ma anche capito dove volessimo andare”, ha detto il cantante della band parlando di Ledinsky: “È stata una grande cosa per noi, ci ha aiutato a creare questo ambiente ed è uno scrittore e un produttore straordinario, come una sorta di guru”.

Canzoni come una sorta di terapia

Come “Love City”, anche alcuni versi dei brani di “Back in Love City” hanno un qualcosa di fantastico: “When I exorcise my demons / I just take them to the gym”, canta - per esempio - Justin Young nella title track del disco.

I Vaccines tornano, così, a proporre brani dal tono ironico, in cui il non-sense abbraccia l’immaginazione per raccontare una situazione o una storia. Per il frontman della band è un modo per riuscire a esprimere ciò che non riuscirebbe a raccontare durante una conversazione. “Ogni volta che penso a un verso o a un testo di una canzone sono spesso immerso nei miei pensieri. E ogni volta che mi viene in mente una frase, la scrivo”, ha spiegato Justin James Hayward-Young - questo il nome all’anagrafe del34enne artista britannico. E ancora: “Penso sia curioso, perché .le canzoni riescono a esprimere cose che le persone non riescono a dire. Ci sono spesso cose che vorresti dire ma non sei in grado di farlo, e la musica comunica in un modo diverso. È come una catarsi, una sorta di terapia. Una canzone mi permette di comunicare qualcosa che non direi davvero in una conversazione”.

Più che nei lavori precedenti, nel quinto album in studio dei Vaccines “ogni canzone cattura e racchiude emozioni diverse e ha protagonisti diversi” - ha spiegato Justin Young. “In passato credo di essere stato spesso il protagonista delle storie raccontate in una canzone o in un album”, ha detto il leader del gruppo formatosi a Londra: “Mentre in questo disco, ogni canzone cattura e racchiude emozioni diverse e ha protagonisti diversi, frutto di riflessioni e osservazioni. È quasi come se stessi guidando attraverso la città guardando fuori dal finestrino e osservando diverse cose”.

Questo insieme di immagini fantastiche e ironiche, racconti e protagonisti diversi, vengono sostenuti da sonorità narrative che guardano alle atmosfere “spaghetti western” e inseguono motivi accattivanti, rubando al pop, al country e all’elettronica. Alcuni momenti, però, sono più euforici di altri da sonorità più pesanti: “Penso che in ‘Back in Love City’ ci sia euforia ma anche pesantezza: una sorta di paradosso”, ha spiegato il leader dei Vaccines. Ha continuato: “Musicalmente racchiude spunti diversi, come se fosse uno spettacolo pirotecnico o un'esplosione di colori”.

Dieci anni dopo il debutto discografico

“Back in Love City” esce a dieci anni di distanza da “What did you expect from The Vaccines?”, l’album di debutto del gruppo. Ancor prima del loro esordio discografico, la stampa specializzata aveva puntato i riflettori sui Vaccines, presentando la band accostandola a gruppi quali i Libertines di Pete Doherty. Dal loro primo disco, però, il quintetto si è sempre spinto avanti, cercando di sfuggire dall’ombra del primo lavoro per cui le aspettative sono sempre state alte.

Dieci anni dopo aver esordito sul mercato del disco, Justin Young si ricorda nei primi momenti della carriera dei Vaccines come “molto eccitato ma anche molto nervoso”. Ha dichiarato: “Ogni volta che fai un album c'è tutta una serie di emozioni, ma la prima volta è un momento piuttosto speciale, ma anche piuttosto spaventoso perché non sai davvero a cosa porterà. Penso che l’ansia e l’eccitazione si riescono a gestire grazie alla fiducia in se stessi Abbiamo sempre provato la sensazione di essere in grado di ottenere grandi cose.

Ed eccoci qui, 10 anni dopo: sono felice”. L’esperienza di anni di carriera e quattro album alle spalle, a cui si aggiunge il nuovo “Back in Love City” ha portato maggiore consapevolezza a Justin e compagni. “Penso che la cosa più importante sia concentrarsi su se stessi, credere in quello che si fa”, ha detto il musicista. “.La cosa più importante per qualsiasi artista è costruirsi la propria identità, in modo che le persone inizino a paragonare gli altri artisti a te: questo è il sogno di chiunque”.

Guardando al futuro, invece, i Vaccines hanno davanti a loro un tour in diverse città del Regno Unito, in attesa di tornare ad esibirsi dal vivo anche in altre città d’Europa e del mondo, tra cui l’Italia - dove hanno suonato al Milano Rocks nel 2018. Per quanto riguarda altri obiettivi, Justin Young ha detto: “Vogliamo solo continuare a connetterci davvero con le persone, a un livello che facciamo e forse a un livello che non abbiamo mai raggiunto. Sai, con le persone che ascoltano la nostra musica e se ne innamorano e si connettano con essa: qual è l’obiettivo”.