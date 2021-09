Noel Gallagher si è riscoperto ‘interior designer’ durante il lockdown

Noel Gallagher ha recentemente rivelato uno dei suoi passatempi durante il periodo di lockdown. A margine di una chiacchierata con Jo Whiley di BBC Radio 2, ai microfoni del programma radiofonico “Sofa Session” l’ex Oasis ha raccontato di aver decorato il bagno del suo nuovo studio privato, coprendo le pareti con degli adesivi, durante il periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus.

Come testimoniato dalla registrazione della puntata, disponibile a questo indirizzo (a partire dal minuto 45 circa), il 54enne artista britannico ha narrato: “Beh, non me ne andavo in giro con dei fogli di carta da parati, ma mi sono dato all’interior design. Ho decorato il bagno durante il lockdown”. Ha aggiunto:

"I miei figli hanno questi libri di sticker che contengono migliaia di adesivi per bambini, e durante il lockdown mi annoiavo così tanto che ho decorato entrambe le porte delle loro camere da letto. Sembrava fantastico, così ho pensato 'Vado a farlo nel bagno del mio studio’. Ho decorato tutte e quattro le pareti, dal pavimento al soffitto. E in effetti sembra fantastico. Ma è uno studio fantastico. È il mio primo studio di proprietà privata, quindi sono lì quasi tutti i giorni. È stato aperto a novembre dello scorso anno, da allora lì dentro ho scritto un nuovo disco”.

A proposito del suo prossimo progetto discografico lo scorso 8 settembre Noel Gallagher ha spiegato a Jo Whiley: “Ho completato la prima parte prima delle vacanze estive e ho iniziato proprio oggi la prima traccia del secondo lato. È andata piuttosto bene in realtà”. E ancora:

“Tende a essere più acustico. Ci saranno più tracce acustiche di quante ne farei io. Il motivo è che ho fatto quegli EP due anni fa e lo scorso anno, ero in uno stato d'animo per qualcosa di elettronico. Se non li avessi fatti, il mio prossimo album sarebbe stato come quegli EP. Questo mi ha dato una cosa contro cui reagire. È più acustico e molto più lento e un po' più atmosferico. È un buon lavoro, veramente buono. Ci sono anche dei pezzi forti”.

Nel corso della sua partecipazione allo show radiofonico di Jo Whiley, come già riportato, il maggiore dei Gallagher ha anche eseguito - fra le altre cose - "Live forever", tra i brani più famosi degli Oasis, pubblicato dalla band di “Wonderwall” nel suo album d'esordio "Definitely maybe” del 1994. In precedenza, Noel Gallagher non aveva mai cantato pubblicamente il pezzo.