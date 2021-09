Gianni Morandi incontra il regista di ‘Parasite’: ‘Ha accennato ‘In ginocchio da te’’

“Finalmente ho conosciuto il grande regista coreano Bong Joon Ho, premio Oscar per il film ‘Parasite’”, ha comunicato ai suoi fan Gianni Morandi.

Per annunciarlo, il cantante di Monghidoro ha condiviso sui social un post e una foto che lo ritrae in compagnia del regista della pellicola vincitrice di quattro premi Oscar nel 2020, la cui colonna sonora include il brano “In ginocchio da te” di Morandi.

“È stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha accennato ‘In ginocchio da te’! Mi sono emozionato”, ha poi fatto sapere l’interprete emiliano, in questi giorni al Lido insieme alla moglie Anna per la 78esima Mostra del Cinema di Venezia, dove è avvenuto l’incontro con il cineasta sudcoreano.

La scorsa settimana, durante la prima giornata del festival cinematografico in corso dall’1 all’11 settembre, Bong Joon Ho - come riportato da diversi quotidiani, tra cui “La Repubblica” - aveva rivelato il suo sogno nel cassetto: "Ora che sono in Italia vorrei incontrare Gianni Morandi”, aveva detto il regista alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di Presidente di giuria.

Aveva aggiunto: ”Mio padre era un grande fan della canzone italiana anni Sessanta e di Morandi, per questo ho messo nel mio film ‘Parasite’ la canzone In ginocchio da te. Mio padre è morto lo scorso anno e io che non ho mai incontrato Morandi, vorrei tanto farlo”. Verso la conclusione del festival, si può dire che il sogno si è avverato.

La canzone "In ginocchio da te”, contenuta nell’album di Morandi “Ritratto di Gianni” del 1964, ha ispirato il film omonimo del 1964 diretto da Ettore Maria Fizzarotti - che vede nel ruolo del personaggio protagonista proprio Gianni Morandi.