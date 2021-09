Queen: Brian May vuole realizzare un album strumentale

A margine di un’intervista rilasciata a Goldmine Magazine e ripresa da Contactmusic.com, Brian May, che lo scorso agosto ha pubblicato la ristampa del suo primo album solista "Back to the light”, ha rivelato di voler realizzare un nuovo disco, strumentale, però.

Il chitarrista dei Queen, che ha dato alle stampe il suo ultimo disco realizzato in proprio, "Another World”, nel 1998, prima di collaborare alla colonna sonora del film “Furia” uscita nel 2000, ha fatto sapere di essere intenzionato a registrato un nuovo progetto solista. L’addetto alle sei corde della band un tempo guidata da Freddie Mercury ha spiegato di stare pensando di realizzare una selezione di brani strumentali che mettano in mostra la sua abilità come musicista.

"Ci penso. E, stranamente, penso che probabilmente sarà strumentale questa volta. Perché ho abbastanza idee. E ho un sacco di cose in sospeso”, ha detto Brian May discutendo della possibilità di fare un nuovo album solista, ma di tracce strumentali.

Prima di focalizzarsi sull’idea di lavorare su un nuovo progetto, però, il 74enne musicista britannico vuole concentrarsi sul tour dei Queen con Adam Lambert che prenderà il via a maggio 2022 e che farà tappa anche in Italia a luglio del prossimo anno per due concerti all’Unipol Arena di Bologna.

“Abbiamo un grande tour mondiale da intraprendere. Abbiamo posticipato e rimandato la tourneé dei Queen, iniziata poco prima dell’arrivo del Coronavirus”, ha detto il chitarrista, costretto insieme a Roger Taylor e alla già star di “American Idol” a rinviare il “Rhapsody tour”, bloccato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. May ha aggiunto:

"Dal prossimo maggio faremo un sacco di concerti. Una volta fatti, penso che avrò l'opportunità di mettermi comodo, e se sarò risparmiato - come diceva mia madre - e ancora in forma, penso che potrei realizzare l’album”.

A proposito dell’idea di lavorare su brani strumentali, Brian May ha spiegato di non averci mai pensato prima perché ha sempre scritto canzoni con un cantante in mente e ha raccontato: