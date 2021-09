Jimmy Page a Venezia per il documentario sui Led Zeppelin: ‘Travolgente l’affetto del pubblico’

Durante la 78esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dall’1 all’11 settembre, è stato presentato nella sezione “Fuori concorso” il documentario “Becoming Led Zeppelin”, lungometraggio diretto da Bernard MacMahon sulla leggendaria band britannica e realizzato con il contributo dei membri superstiti del gruppo di “Stairway to Heaven”.

In occasione della presentazione al festival cinematografico del documentario, incentrato sui primi anni dei Led Zeppelin e sulle tappe principali della loro scalata al successo, Jimmy Page - come già riportato - si è recato a Venezia per partecipare alle proiezioni in anteprima del film, che non ha ancora una data d’uscita, e agli incontri con la stampa insieme al regista MacMahon e alla co-sceneggiatrice e produttrice Allison McGourty, oltre che alla compagna Scarlett Sabet.

Tornato da Venezia, in questi giorni il 77enne chitarrista inglese ha condiviso sui proprio profili social ufficiali un racconto insieme ad alcuni scatti e video della sua partecipazione alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

“Sono tornato di recente dalla Mostra del Cinema di Venezia dove è stato presentato in prima mondiale ‘Becoming Led Zeppelin’”, ha scritto Page nel post, riportato più avanti. Ha poi spiegato: “Con Bernard MacMahon (il regista), Allison McGourty (produttrice del film) e accompagnati da Scarlett Sabet, eravamo pronti per sentire i feedback del film”.

Narrando nel dettaglio la sua partecipazione alla Mostra, il musicista britannico ha raccontato:

“La prima presentazione si è tenuta sabato 4 settembre alle 14. Il pubblico, a piena capacità e nel rispetto delle norme anti Covid, era già presente in sala prima del nostro arrivo per dare il benvenuto e salutare gli spettatori. C'è stata una standing ovation di 10 minuti prima di pronunciare una parola. Il pubblico ha trasmesso un affetto tale prima della proiezione che è stato piuttosto travolgente. Con il film l'entusiasmo si è intensificato e alcune scene sono state accolte da applausi. Il pubblico era davvero connesso ed è stato interessante assistere alla comunicazione e all'entusiasmo che l'evento e il film stavano generando. Dopo i titoli di coda, il pubblico si è alzato in piedi e ci ha sorpreso con un'altra standing ovation, un grazie che non riesco a esprimere a parole, ma ragazzi, l'ho sentito”.

Jimmy Page ha aggiunto: “La sera c’è stata una proiezione a mezzanotte e volevo partecipare anche a quella. Bernard e io abbiamo presentato il film a un altro pubblico entusiasta, con un'altra standing ovation. È stato così stimolante sentire l’affetto, la gioia e l'attesa del pubblico. La stampa mondiale dei due giorni successivi è stata ugualmente incoraggiante. Avevano avuto assistito a una proiezione privata, quindi le domande erano totalmente relative al documentario. Il film ha chiaramente toccato il cuore sia del pubblico che della critica”.

Nel ringraziare la Mostra del Cinema di Venezia e i fan, il chitarrista ha concluso il suo messaggio scrivendo: “Ora siamo in attesa dell’annuncio dell’uscita ufficiale del documentario e del giorno in cui tutti possiamo vedere ‘Becoming Led Zeppelin’”.