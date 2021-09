Metallica, dalle lacrime con Elton John alla performance con Miley Cyrus: video

Come già segnalato, lo scorso 9 agosto i Metallica sono stati ospiti dello show di Howard Stern su SiriusXM in occasione dell’uscita della ristampa del loro eponimo album del 1991, passato agli annali come “Black album”, e dell’album-tributo “The Metallica Blacklist”.

Il progetto celebrativo include cover di brani del disco “Metallica” interpretate da altri artisti, tra cui Elton John e Miley Cyrus, che hanno reinciso - in una versione corale con anche Yo-Yo Ma e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers - il brano “Nothing else metter”.

Nel corso della puntata dell’”Howard Stern Show” con protagonisti James Hetfield e soci, sia il musicista di Pinner che la cantante statunitense hanno preso parte al programma. Elton John, in collegamento via Zoom, ha parlato della nuova versione del classico tratto dal “Black album” e della collaborazione con Miley Cyrus, che - invece - da Los Angeles insieme agli stessi Metallica ha eseguito dal vivo “Nothing else metter”.

La voce di “Tiny dancer” ha descritto il brano, uno dei più famosi della formazione losangelina, come “una delle migliori canzoni mai scritte”. Grazie alle parole di elogio di Elton John nei confronti della carriera e del lavoro dei Metallica, il frontman della band statunitense si è mostrato visibilmente emozionato tanto che, come testimoniato dal video - riportato più avanti - tratto dal recente appuntamento con lo show di Howarn Stern, a un certo punto ha dovuto asciugarsi una lacrima dal suo occhio.

“Questa è una delle migliori canzoni mai scritte, per me. È una canzone che non invecchia mai”, ha detto a Hetfield e compagni l’artista britannico a proposito di “Nothing else metter”. Ha aggiunto: “E non vedevo l’ora di suonare su questa traccia. Gli accordi, la melodia, i cambi di tempo: vi è racchiuso del dramma nel brano”. E ancora:

“È stato un gioco da ragazzi suonare su questa canzone. I Metallica sono probabilmente la crème de la crème di questo tipo di band. Non puoi davvero definirli. Non sono una band heavy metal. Sono una band musicale. Le loro canzoni non sono solo heavy metal. Sono belle canzoni. Questa è una canzone melodica, fantastica”.

Mentre James Hetfield si è lasciato andare all’emozione, in risposta alle parole di Elton John è intervenuto il batterista dei Metallica Lars Ulrich, che ha detto: “Se avessi potuto dire 40 anni fa, quando io e James abbiamo iniziato, che 40 anni dopo saremmo stati ancora in attività, qui presenti con una delle più grandi star del mondo [Miley Cyrus] seduta accanto a noi, con Elton in collegamento su Zoom, partecipando allo show di Howard Stern, sarebbe stato pazzesco solo al pensiero”. Ha continuato: “Poter ascoltare le tue parole, Elton, seduto accanto a James, percependo la sua reazione dal suo linguaggio del corpo quando hai detto che era una delle più grandi canzoni mai scritte, è semplicemente incredibile”.

A margine della puntata dell’”Howard Stern Show”, i Metallica hanno inoltre proposto dal vivo “Nothing else metter” insieme a Miley Cyrus. La performance è disponibile nel filmato riportato più sotto: