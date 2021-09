Lorde ha pubblicato un disco in lingua māori (e spiegato perché non sarà ai VMAs)

Non uno scherzo, ma un omaggio alle sue origini. Lorde ha pubblicato un disco cantato tutto in lingua māori, la lingua degli indigeni della Nuova Zelanda, paese natale della popstar da oltre 12 milioni di copie con i suoi primi due dischi, "Pure heroine" e "Melodrama", seguiti lo scorso agosto da "Solar power".

Il disco è un Ep intitolato "Te ao mārama", contenente cinque brani pescati proprio da "Solar power", originariamente interpretati in inglese e qui incisi in māori: "The path" (che diventa "Te ara tika"), "Solar power" (che diventa "Te ao mārama"), "Stoned at the nail salon" (che diventa "Mata kohore"), "Fallen fruit" (che diventa "Hua pirau") e "Oceanic feeling" (che diventa "Hine-i-te-awatea"). L'Ep è disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

In una newsletter inviata ai suoi fan, la voce di "Royals" ha spiegato i motivi che l'hanno spinta ad annullare la sua partecipazione ai Video Music Awards 2021, in programma il prossimo 13 settembre. Lorde ha fatto chiarezza sulla vicenda, spiegando: