Seat Music Awards 2021, la scaletta della seconda serata

Secondo appuntamento questa sera all'Arena di Verona, e in diretta su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, con i Seat Music Awards 2021, l'evento che premia i successi della stagione discografica appena conclusa. In scaletta i protagonisti del pop, del rock e del rap tricolore, che si esibiscono sulle note delle loro hit più recenti e ritirano le statuette legate ai Dischi d'oro e di platino vinti con i loro singoli e i loro album.

La scaletta della seconda serata, in diretta in tv dalle 21.20, prevede i passaggi di Annalisa, Autogol con Dj Matrix, Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco (che ha pubblicato oggi il suo album d'esordio "Blu Celeste" - qui l'intervista di Rockol), Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma, Emis Killa & Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Loretta Goggi (che festeggerà i 40 anni di "Maledetta primavera"), Guè Pequeno, Il Tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi & Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt & Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Tancredi.

Monta intanto la polemica a distanza tra Pio e Amedeo e Fedez, nata ieri durante la prima delle due serate dei Seat Music Awards 2021 quando i comici hanno lanciato frecciatine al rapper accusandolo di aver fatto delle presunte minacce di censura subite al Primo Maggio, quando i vertici Rai - fu la versione di Fedez - espressero perplessità in merito ai contenuti del suo intervento contro la Lega e pro ddl Zan, un caso per ottenere visibilità. E fa discutere anche la censura che ha colpito le esibizioni di Massimo Pericolo e degli Psicologi, costretti a modificare i testi delle rispettive canzoni - "Stupido" per il rapper, "Spensieratezza" per il duo - per poterle cantare dal vivo sul palco dell'Arena di Verona davanti ai 6 mila spettatori che hanno assistito ai Seat Music Awards seduti sui gradoni dell'anfiteatro e a quelli che hanno seguito l'evento in diretta tv su Rai1.

