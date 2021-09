Guai per Josh Homme: i figli denunciano di aver subito violenze fisiche e psicologiche

Guai per Josh Homme. Il frontman dei Queens of the Stone Age è chiamato a difendersi dalle accuse di violenze fisiche e psicologiche mosse nei suoi confronti dai due figli, Orrin, 10 anni, e Wolf, 5, nati dall'unione con Brody Dalle, che ha chiesto il divorzio da Homme nel 2019. A riportare la notizia della denuncia depositata nei confronti del musicista è il sito americano di gossip e intrattenimento TMZ.

I due bambini hanno raccontato di aver subito una serie di maltrattamenti da parte del padre, che li avrebbe picchiati, offesi e portati con sé in macchina mentre guidava ubriaco. I bambini, attraverso la madre, hanno richiesto al giudice un ordine restrittivo nei confronti del padre.

L'avvocato di Josh Homme, Susan Wiesner, ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha fatto sapere che già in passato i giudici si erano rifiutati di intraprendere azioni in seguito ad accuse del genere mosse dalla madre dei bambini, ritenute dal musicista "false".

L'altra figlia nata dall'unione tra Josh Homme e Brody Dalle, la quindicenne Camille Harley Joan Homme, non ha denunciato il padre.