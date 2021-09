Massimo Pericolo ai Seat Music Awards: "Ho dovuto cambiare il testo per portarlo in tv"

Non è abituato a comparire in tv. E la tv non è abituata ad ospitare personaggi spericolati e senza peli sulla lingua come lui. Che poco prima del suo passaggio in diretta su Rai1 raccontava ai suoi fan su Instagram, tranchant: "Oggi caco solo per paura". Per poter cantare la sua "Stupido" sul palco della prima delle due serate dei Seat Music Awards 2021, che si è svolta ieri all'Arena di Verona, Massimo Pericolo ha dovuto accettare un piccolo compromesso. È stato lo stesso rapper a sottolinearlo, durante la sua esibizione di fronte ai 6 mila spettatori seduti sugli spalti dell'anfiteatro scaligero e a quelli che stavano assistendo alla diretta da casa, davanti alla tv.

"Ho dovuto cambiare il testo per portarlo in tv", ha detto Massimo Pericolo, riferendosi al fatto di aver dovuto modificare un verso della sua canzone, censurato. Il verso in questione è quello in cui il rapper dice: "Quando volevi scopare spegnevamo la TV", che è diventato "Quando volevi giocare spegnevamo la TV".

Se fino a pochi minuti prima del passaggio di Massimo Pericolo i comici Pio e Amedeo proprio sul palco dei Seat Music Awards lanciavano frecciatine a Fedez per la vicenda delle presunte minacce di censura ricevute dal rapper al Primo Maggio, raccontando di aver avuto dalla Rai totale carta bianca sul testo del loro intervento, dopo di lui anche gli Psicologi hanno dovuto rimettere mano al testo della loro "Spensieratezza" per via del verso in cui Lil Kaneki e Drast cantano "stasera c'è una festa in un posto di merda". A fan e telespettatori non è passato inosservato:

Massimo Pericolo ha ironizzato sulla vicenda presentandosi sul palco con una maglia con su stampata la parola "giocare", postando poi tra le sue storie Instagram una foto con gli occhi sbarrati.