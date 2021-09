Spotify apre agli sponsor per la playlist Release Radar

Spotify ha aperto alla sponsorizzazione di Release Radar, una delle playlist personalizzabili offerte dal DSP svedese che in cinque anni di presenza online ha aggregato oltre 16 miliardi di stream, attivati per oltre il 50% dagli iscritti tra i 18 e i 29 anni: l’operazione, che replica quella messa in atto nel gennaio del 2019 sulla playlist Discover Weekly, sarà inaugurata da Disney+, che ha attivato una campagna incentrata sul film concerto di Billie Eilish “Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles”.