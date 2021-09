ByteDance, un prestito da 3 miliardi per rifinanziare il debito (da 2 miliardi)

La multinazionale cinese - ma con domicilio legale alle Isole Cayman - Bytedance sarebbe negoziando con grandi istituti finanziari americani un prestito per rifinanziare l’ultimo debito operativo iscritto nel più recente bilancio, pari a 2,1 miliardi di dollari: il colosso informatico guidato da Zhang Yiming mirerebbe ad assicurarsi - secondo una ricostruzione di Reuters - 3 miliardi di dollari (anche se altre fonti, tra le quali Bloomberg e Information, parlano di cifre tra i 4 e i 5 miliardi). Il fatto che il prestito superi il debito effettivo non sarebbe da intendere come segno di sofferenza da parte della società madre di TikTok, ma piuttosto come approfittare dei tassi di interesse (attualmente bassi) per portare a termine le operazioni in programma.