Ancora guai per i Korn, anche 'Munky' è positivo al Coronavirus

I Korn sono stati colpiti dal secondo caso di Covid-19 all'interno della band durante il loro tour in corso negli Stati Uniti. I pionieri del nu-metal hanno annunciato oggi che il chitarrista James "Munky" Shaffer è risultato positivo, ma il tour riprenderà questa stasera a Salt Lake City, nello stato dello Utah, come da programma.

Il test positivo di Munky arriva circa tre settimane dopo la positività del cantante Jonathan Davis, che ha costretto la band statunitense a riprogrammare una serie di concerti. Ora Davis è in netta ripresa, anche se è ancora alle prese con i postumi del Covid-19 e non si è del tutto ristabilito, infatti si esibisce ancora per gran parte del live seduto su un trono.

A informare della positività del chitarrista è stata la stessa band con un comunicato sui canali social: "Purtroppo, Munky è risultato positivo al test per il Covid. Sta bene, ma non suonerà in alcuni dei nostri prossimi spettacoli. Nonostante queste circostanze, il tour continua come da programma e ci aspettiamo una pronta guarigione. Ci vediamo stasera, Utah."

La dichiarazione della band non dice se un altro chitarrista prenderà il posto di Munky o se sul palco sarà presente unicamente l'altro chitarrista dei Korn Brian "Head" Welch. Questo è un tour davvero problematico per il gruppo, infatti, oltre a quanto accaduto sino ad ora, sin dall'inizio hanno dovuto fare a meno del bassista Fieldy, che ha rinunciato ad andare on the road per "prendersi un po' di tempo libero per guarire" dopo essere ricaduto in alcune "cattive abitudini". A sostituire Fieldy è stato chiamato il bassista dei Suicidal Tendencies, Ra Diaz.