Nicko McBrain voleva lasciare gli Iron Maiden... convinto che lo volessero licenziare

Il batterista degli Iron Maiden Nicko McBrain ha pescato nella memoria e ha ricordato ai microfoni del podcast Talk Is Jericho il momento in cui era così sicuro che stava per essere licenziato dalla formazione britannica che decise di anticipare gli eventi e andarsene per primo.

L'episodio ebbe luogo nel 1984, durante il tour di "Powerslave" quinto album della band fondata dal bassista Steve Harris. Durante un concerto all'Hammersmith Odeon di Londra McBrain dimenticò di seguire una imbeccata del cantante Bruce Dickinson .

Ricorda Nicko: "Stavamo facendo "Flight of Icarus", e Bruce, come sempre, fa, 'Urla per me Hammersmith, urla per me Hammersmith, urla per me', per tre volte. Una sera, lui dice, 'Urla per me Hammersmith, urla per me Hammersmith...', e non è arrivato al terzo, io l'avevo contato.”

Lui attirò gli sguardi sorpresi dei suoi compagni di band, colti di sorpresa dalla sua partenza anticipata. McBrain ricorda ancora di avere pensato: 'Non posso fermarmi, sarebbe davvero imbarazzante. Andrò avanti. Come faccio a venirne fuori?' Così erano tutti in piedi sui gradini di fronte a me dicendo, 'Che cazzo stai facendo?'".

McBrain ha ammesso che il momento fu di "totale imbarazzo", e sapeva che il loro produttore Martin Birch stava registrando lo show. Continua il suo racconto, "Ho pensato, 'Non verrò licenziato, lascerò io la band'. Quindi, sono uscito quando abbiamo finito il concerto, sono andato nello spogliatoio e ho detto ai ragazzi, 'Mi dispiace davvero. Non dovete licenziarmi, me ne vado'. Tutti iniziarono a ridere. Martin Birch entrò e disse, 'Non ha prezzo!'".

Birch, che è morto nel 2020, tempo dopo disse a McBrain che quella notte era stata effettivamente fatta una registrazione di quell'errore. Il batterista degli Iron Maiden chiude così il suo ricordo di quella spiacevole situazione: "Disse, 'Ce l'ho in soffitta, un giorno lo tirerò fuori per metterti in imbarazzo'. Fu davvero una vera esperienza."