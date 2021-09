Phil Collins e la sua salute: "A malapena tengo un bastone in mano"

Phil Collins ha rilasciato una intervista – cosa piuttosto rara per lui - a BBC Breakfast, in cui ha fatto un quadro del suo attuale stato di salute e della possibilità o meno di poter salire su un palco e sopportare le fatiche di un concerto. Il musicista inglese soffre dall'ormai lontano 2007 di un problemi ai nervi data, come riporta il magazine britannico NME, da una lesione spinale che ha danneggiato le vertebre nella parte superiore del collo.

Parlando del prossimo reunion tour dei Genesis, che vedrà schierato in formazione alla batteria il figlio Nicholas, ha detto: "Sono un po' fisicamente usurato, il che è molto frustrante perché mi piacerebbe suonare lassù insieme a mio figlio." Gli è stato anche domandato se fosse ancora in grado di suonare, questa la amara risposta del 70enne Collins: "No. No, mi piacerebbe molto ma, voglio dire, riesco a malapena a tenere un bastone con questa mano, quindi ci sono alcuni impedimenti fisici."

Il tour dei Genesis era stato annunciato una prima volta nel marzo del 2020, ma poi è stato spostato più avanti a causa della pandemia di coronavirus. Salvo impedimenti dell'ultima ora il tour avrà inizio il mese prossimo e si potranno rivedere insieme Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks, che non si esibiscono dal 2007 in occasione del 40esimo anniversario dei Genesis. Purtroppo il tour dei Genesis non prevede alcuna esibizione in Italia.

Impossibilitato a suonare Collins si limiterà a cantare, del figlio alla batteria disse quando venne annunciato questo tour: "Suona un po' come me quando vuole. Sono una delle sue tante influenze, essendo suo padre. Suona come me e ha un po' il mio stesso atteggiamento, quindi è un buon inizio".