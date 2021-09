Nick Cave commenta la versione di "Girl in Amber" dei Flaming Lips

Nick Cave ha detto la sua sulla cover che i Flaming Lips hanno registrato insieme alla tredicenne Nell Smith di "Girl In Amber", brano incluso nell'album del 2016 del musicista australiano "Skeleton Tree" (leggi qui la recensione).

La versione di "Girl In Amber" dei Flaming Lips è stata pubblicata un paio di settimane fa ed è parte di un album di cover di Nick Cave che la band statunitense ha registrato con la giovane Nell Smith in uscita il prossimo 25 ottobre dal titolo "Where the Viaduct Looms".

Il pensiero di Cave sulla versione di "Girl In Amber" data dai Flaming Lips con la Smith è stato affidato, come spesso gli accade, alle pagine del sito The Red Hand Files su richiesta di Francois, un suo fan parigino. Queste le parole di Cave: "Non conoscevo questo progetto, quindi grazie per avermelo segnalato. Ho un sacco di tempo per i Flaming Lips, mi piacciono davvero molte delle loro cose, sono diventato un ammiratore da quando li ho visti suonare quasi tutte le sere al Lollapalooza Festival tour nel '94, forse ci ho anche cantato insieme, e ho scritto una canzone per uno dei loro dischi. Questa versione di "Girl in Amber" è semplicemente bellissima, stavo per dire che Nell Smith vive la canzone, ma è sbagliato, piuttosto lei libera la canzone, in un modo che io non potrei mai fare. Ho sempre trovato difficile allontanarmi da questa particolare canzone e cantarla con la necessaria rimozione, immagino di essere davvero contorto con le parole. Nell mostra un notevole comprensione della canzone, un senso di distacco che è sia bello che agghiacciante. Lo adoro. Sono un fan."

Nick Cave si unì ai Flaming Lips per eseguire la loro cover di "(What A) Wonderful World", canzone scritta da Bob Thiele e David Weiss incisa da Louis Armstrong nel 1967.

I Flaming Lips avevano visto Nell Smith in alcuni spettacoli prima che il frontman del gruppo Wayne Coyne la contattasse. L'album è stato registrato insieme a distanza durante la pandemia. La ragazza sull'album ha spiegato: "È stata una curva di apprendimento davvero ripida. Non avevo sentito parlare di Nick Cave, ma Wayne ha suggerito di iniziare con un album delle sue cover e poi di registrare alcune delle mie canzoni. È stato bello ascoltare e conoscere Nick Cave e scegliere le canzoni che volevamo registrare".

Nick Cave è impegnato in Gran Bretagna – insieme al fido Warren Ellis - nel tour a supporto di "Carnage" (leggi qui la recensione), l'album che i due hanno pubblicato a sorpresa lo scorso mese di febbraio. Il prossimo Cave tornerà in concerto con i Bad Seeds. Sarà di scena anche in Italia, per una sola data, il 4 luglio, all'Arena di Verona.