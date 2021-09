Twenty One Pilots, il 17 settembre un evento speciale su Roblox

I Twenty One Pilots hanno annunciato per il prossimo 17 settembre - alle ore 01.00 del giorno successivo, ora italiana - un evento speciale sulla piattaforma di gaming online Roblox: Tyler Joseph e Josh Dun, per l'occasione, non solo si esibiranno in un breve set di cinque canzoni che alternerà a brani di catalogo materiale estratto dal recente “Scaled and Icy”, pubblicato lo scorso mese di maggio, ma intratterranno anche delle conversazioni con i fan, vendendo articoli di merchandise prodotti per l’occasione e offrendo contenuti extra come video inediti di dietro le quinte.