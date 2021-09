Viagogo, dopo l’accordo con l’antitrust UK cedute le attività di StubHub extra nord America

Viagogo, la piattaforma che opera nel mercato secondario della vendita di biglietti per concerti ed eventi sportivi, ha ceduto le attività della controllata StubHub al di fuori del nord America, Regno Unito incluso: ad acquisire le operatività del ramo d’azienda è stata la società di investimenti Digital Fuel Capital per un ammontare non reso pubblico. L’operazione segue l’accordo siglato dalla società con sede a Ginevra con la Competition and Markets Authority, l’antitrust britannica, che aveva bloccato la fusione tra Viagogo e StubHub ravvisando nel merger senza limitazioni “una sostanziale riduzione della concorrenza nel mercato secondario dei biglietti nel Regno Unito, che potrebbe portare i clienti che utilizzano piattaforme di secondary ticketing ad affrontare commissioni più elevate o un servizio più scadente”.