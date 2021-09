I Metallica suoneranno con Miley Cyrus come special guest

Il legame tra i Metallica e Miley Cyrus ha iniziato a mettere radici quando questa ha interpretato una cover di un loro brano, “Nothing else matters”, dal vivo al festival Glastonbury nel 2019. A distanza di un paio di anni l’ex stellina Disney è stata arruolata da James Hetfield e soci per reinterpretare - in una versione corale con Elton John, Miley Cyrus, Yo-Yo Ma e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers - proprio il loro classico tratto dall’eponimo album del 1991 della band losangelina per il progetto tributo intitolato “The Metallica Blacklist”, in uscita il prossimo 10 settembre insieme alla ristampa del disco passato agli annali come “Black Album” per celebrarne il trentennale.

Ora, i Metallica si esibiranno con Miley Cyrus come special guest per il prossimo appuntamento con lo show di Howard Stern su SiriusXM che sarà trasmesso questa sera, 9 settembre, alle 18 (ora italiana). I Four Horsemen lo hanno annunciato con un post condiviso sui propri profili social ufficiali, in cui si legge:

“Per celebrare la ristampa del ‘Black Album’ e l’uscita di ‘The Metallica Blacklist’ l'unico e solo Howard Stern ci ha invitato a tornare per un'altra visita virtuale. Sintonizzatevi su SiriusXM questo giovedì 9 settembre alle 12:00 ET/9:00 PT quando ci esibiremo con la special guest Miley Cyrus”.

Sul loro sito ufficiale i Metallica, inoltre, hanno spiegato: “Saremo a Los Angeles con Miley, mentre Howard sarà nel suo studio di New York, e tra le chiacchiere prenderemo le chitarre, ci arrampicheremo dietro la batteria e suoneremo qualche canzone!”

I Metallica avevano informato i fan di una collaborazione dal vivo con la voce di “Wrecking ball” per l'"Howard Stern show" già lo scorso 4 settembre, condividendo sulla propria pagina Facebook un video, ma non avevano ancora annunciato il giorno dell’esibizione.