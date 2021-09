Twitch, un po' come MTV per la Gen Z

Una delle potenziali evoluzioni recentemente messe in mostra da Twitch – piattaforma di proprietà di Amazon – va oltre le prevedibili sinergie con le offerte e la base utenti della casa madre e, per certi versi, sembra che provi a riposizionarla. E’ sempre più marcata, infatti, la tendenza a lanciare su Twitch dei canali musicali la cui principale offerta sono programmi dal vivo con al centro gli artisti e le loro canzoni. Trattandosi di canali e di programmi ufficiali – cioè, lanciati da aventi diritto come etichette e editori musicali – l’offerta artistica è la più disparata possibile, con il risultato che il loro assemblaggio all’interno della piattaforma ne fa una sorta di moderno network televisivo musicale, qualcosa che ricorda da vicino l’esperienza di MTV fatte le debite proporzioni e poste le debite differenze in termini tecnologici e di esperienza dell’utente. Proposte come quella di American Songwriter rendono l’idea. Nel suo ‘palinsesto’ sono infatti inclusi tre programmi dal vivo che coprono rispettivamente l’esperienza professionale degli autori con collegamenti dal suo studio Nashville, uno speciale curato dall’ingegnere e autrice Linda Perry dal suo studio di Los Angeles e la sua già nota serie di interviste in video 'Off The Record'. Twitch, le cui relazioni con l’industria musicali non sono sempre state all’insegna della serenità, pare così sdoganare una capacità distributiva e promozionale ufficiale e delegata a terze parti e osservare il lancio di contenuti meno tipici rispetto a quanto ci si attenderebbe dai gusti della sua audience nativa. Il che, inevitabilmente, la conduce a sovrapporsi con tipologie di offerta che già esistono (si veda YouTube su tutte) ma portando in dote il suo dna da gaming e creator economy.