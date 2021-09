Gli Iron Maiden pubblicano il video animato di ‘Stratego’

Gli Iron Maiden hanno pubblicato oggi, 8 settembre, il video animato di “Stratego”, secondo singolo estratto dal nuovo album della band britannica, “Senjutsu”, uscito lo scorso 3 settembre.

La clip, realizzata dal regista svedese Gustaf Holtenäs e ha coinvolto lo studio d'animazione londinese BlinkInk, riprende il ​​tema giapponese del diciassettesimo disco di Bruce Dickinson, il cui titolo è un termine nipponico che si traduce con tattica e strategia, seguendo i suoi protagonisti in un viaggio attraverso l'immaginario del Giappone.

Prima del video di “Stratego”, brano scritto dal chitarrista Janick Gers e dal bassista Steve Harris, gli Iron Maiden avevano pubblicato la clip animata del singolo "The writing on the wall”, pezzo che ha segnato il ritorno sulle scene della band inglese con la sua prima canzone dopo sei anni. Il filmato della prima anticipazione di “Senjutsu”, che ha visto coinvolto sempre lo studio d'animazione londinese BlinkInk, è stato realizzato in collaborazione dagli Iron Maiden con due ex dirigenti della Pixar e i fan i lunga data del gruppo Mark Andrews e Andrew Gordon, già dietro film d'animazione come "Gli incredibili", "Ratatouille", "Ribelle", "Monsters" e "Alla ricerca di nemo”.

Il nuovo video di “Stratego” arriva poco dopo la risposta di Bruce Dickinson a Johnny Marr, che lo aveva attaccato per il suo supporto alla Brexit. A margine di un’intervista concessa a Classic Rock il cantante degli Iron Maiden ha colto l'occasione per replicare all'ex chitarrista degli Smiths e a chi lo aveva criticato, definendo la questione "inquietante".