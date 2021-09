Chris Martin presenta un nuovo brano dei Coldplay: ‘Tra le nostre canzoni migliori’

Stando a quanto dichiarato recentemente da Chris Martin, i Coldplay sono al lavoro su “una sorta di musical” dal quale è tratto un nuovo brano della band londinese, descritto dal 44enne artista britannico come “una delle nostre migliori canzoni”.

Ospite del nuovo episodio del podcast su Spotify “You made it weird with Pete Holmes”, Chris Martin ha rivelato: “Abbiamo una nuova canzone intitolata ‘Weirdo’ in attesa di uscire da molto tempo, perché stiamo lavorando su una sorta di musical e questo brano stava proprio aspettando questa occasione”. A proposito del pezzo, che però non figura nella tracklist del prossimo album della band inglese, "Music of the spheres”, il frontman dei Coldplay ha aggiunto: “È una delle nostre migliori canzoni, solo che non è ancora uscita”.

Chris Martin talking about a new song called 'Weirdo' that will be coming soon for a musical 👀 https://t.co/cnt8u9eHpR — ColdplayXtra (@coldplayxtra) September 8, 2021

La formazione di “Viva la vida” si è già confrontata con la scrittura di un musicale nel 2015, quando ha lavorato per uno sketch basato su “Il trono di spade” e realizzato per il Red Nose Day insieme al cast della nota serie televisiva, inizialmente nata come adattamento del ciclo di romanzi di George R. R. Martin.

I Coldplay pubblicheranno la loro prossima prova sulla lunga distanza il 15 ottobre. Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione dei singoli “Higher power” e “Coloratura”.