La presidenza dell'Emilia-Romagna risponde a Cosmo: “Le tue parole vanno nella giusta direzione”

Attraverso un post condiviso sulla propria pagina ufficiale Facebook, Stefano Bonaccini insieme a Elly Schlein, rispettivamente presidente e vicepresidente della Regione Emilia Romagna, ha risposto alla lettera aperta pubblicata ieri da Cosmo sui social in attesa dei suoi concerti "sperimantali" previsti per inizio ottobre.

Un paio di mesi fa l’artista piemontese ha annunciato dei concerti con posti in piedi e senza distanziamento tra il pubblico con Green Pass o tampone all’Arena Parco Nord di Bologna, ospitati da una tensostruttura che garantirà la circolazione dell’aria.

Nel frattempo, però, la situazione degli eventi dal vivo in Italia è cambiata poco e Cosmo ha condiviso sui social un messaggio indirizzato alla presidenza della regione Emilia Romagna per evidenziare le contraddizioni della situazione dei live nel nostro Paese. Non è tardata ad arrivare la risposta di Stefano Bonaccini e Elly Schlein, che nella lettera a firma di entrambi, hanno scritto:

“Caro Cosmo, abbiamo letto la lettera aperta che ci hai scritto, nella quale spieghi di voler organizzare un concerto a Bologna a inizio ottobre, in uno spazio sostanzialmente aperto e dove il pubblico, munito di Green pass e con tamponi rapidi eseguiti nelle ore precedenti, possa assistere in piedi, cantando e ballando. Proponi quindi, a queste precise precondizioni, di poter derogare dalle regole attualmente previste, e cioè non costringere il pubblico a rimanere seduto e distanziato”.

Dopo aver sottolineato che le succitate norme sono state dal Governo “mantenute ferme, nonostante le richieste arrivate dal mondo della musica”, e aver ringraziato Cosmo “per averci scritto, per il tono e gli argomenti usati”, Bonaccini e Schlein hanno scritto: “Le tue sono parole comprensibili e condivisibili, vanno nella giusta direzione. La pandemia è tuttora fra noi, ma oggi abbiamo uno strumento straordinario per fermarla, i vaccini”. E ancora:

“Il Governo sta lavorando all’estensione del Green pass: noi crediamo sia l’occasione giusta e necessaria per fare ulteriori passi avanti. Per esempio, prevedendo l’aumento dei posti disponibili nei cinema e nei teatri, riducendo il distanziamento proprio grazie all’utilizzo del Green pass. Una proposta dell’Emilia-Romagna, avanzata dall’assessore alla Cultura e al Paesaggio, Mauro Felicori, e ora sostenuta da altre Regioni. Lo stesso crediamo dovrebbe avvenire per i concerti, in particolare all’aperto, come tu proponi”.

Bonaccini e Schlein concludono poi scrivendo: “Dobbiamo però dire che una Regione non può derogare dalle norme nazionali in vigore, perché così prevede giustamente la nostra Costituzione.

Le regole vanno rispettate e, nel caso, cambiate, aggiornate. Noi crediamo ci siano le condizioni per farlo, che sia giusto fidarsi del green pass e spingere sull’acceleratore della campagna vaccinale, che sono i veri grimaldelli per aprire ulteriori spazi di libertà senza fare passi indietro nella lotta al virus. Su questo ti assicuriamo il nostro impegno in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il tuo concerto a Bologna, in sicurezza, col pubblico in piedi, libero anche di ballare e cantare, sarebbe davvero un altro, bellissimo segnale che insieme possiamo ripartire e sconfiggere definitivamente il Covid”.

A sua volta Cosmo ha risposto alla lettera di Bonaccini e Schlein con un nuovo post condiviso sui social, ringraziando per l’attenzione ricevuta e scrivendo: "Credo che abbiate compreso quello che è l’aspetto più importante dell’iniziativa che stiamo andando a fare: questa non è una battaglia per far svolgere un concerto, il mio, ma la ricerca concreta di uno spunto che permetta a tutto il settore per ripartire”.