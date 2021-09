Le indimenticabili cover interpretate da Johnny Cash

John R. "Johnny" Cash, alias The Man In Black, ci ha lasciati il 12 settembre del 2003 a 71 anni di età. La sua eredità è di quelle immense, avendo la sua musica influenzato profondamente moltissimi artisti; a ciò si aggiunge che Cash è uno dei musicisti ad avere venduto più dischi al mondo, grazie a un approccio che - sebbene fosse radicato nel country - è giunto ad abbracciare i più disparati generi.

Abbiamo deciso di ricordare questo immenso artista nell'amnniversario della sua morte scegliendo dieci cover incise da lui, a dimostrazione del suo fantastico eclettismo e della sua capacità di rendere propri pezzi altrui, anche di generi apparentemente lontani dalle sue corde.

"Johnny 99" (originale di Bruce Springsteen)

"Redemption Song" in duetto con Joe Strummer (originale di Bob Marley)

"I Won't Back Down" (originale di Tom Petty)

"One" (otiginale degli U2)

"Have You Ever Seen The Rain" (originale dei Creedence Clearwater Revival)

"Hurt" (originale dei Nine Inch Nails)

"Personal Jesus" (originale dei Depeche Mode)

"Father And Son" duetto con Fiona Apple (originale di Cat Stevens)

"Rusty Cage" (originale dei Soundgarden)

"No Expectations" (originale dei Rolling Stones)