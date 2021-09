La chitarra fabbrica riff di Joe Perry

La storia del rock è piena di gente che vive in fretta per morire giovane ma poi - per fortuna, prima loro, poi nostra - ci ripensa e arriva alla veneranda età di 71 anni in discreta forma e con una lunga serie di successi alle spalle. Joe Perry, con il suo "toxic twin" Steven Tyler, negli anni Settanta rappresentava alla perfezione il cliché di rockstar ricca, famosa, e sopratutti dedita a eccessi di qualsiasi tipo: poi il tempo è passato, l'immagine - più o meno - è rimasta quella, scevra però da quell'aurea orgiastica e maledetta che ne aveva circondato gli esordi.

Oltre a essere un grande autore, tanto da essere stato inserito - sempre insieme a Steven Tyler - nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame, il cofondatore degli Aerosmith è innanzitutto un chitarrista rock, visceralmente innamorato di Fleetwood Mac, Jimi Hendrix e Led Zeppelin, che ha saputo tirare fuori dalle sei corde della sua Gibson alcuni dei riff che, negli ultimi quarant'anni e spiccioli, sono diventati uno standard irrinunciabile e un'inevitabile pietra di paragone per chiunque abbia, tra i propri piani, la dominazione di quella sconfinata prateria che è l'FM americano. Ecco perché, per festeggiare il suo compleanno, abbiamo scelto di ordinare dieci dei riff del 'vecchio' Joe che non potete permettervi di non conoscere.

"Mama Kin" (da "Aerosmith", 1973)

"Dream On" (da "Aerosmith", 1973)

"Same Old Song and Dance" (da "Get Your Wings", 1974)

"Lord of the Thighs" (da "Get Your Wings", 1974)

"Walk This Way" (da "Toys in the Attic", 1975)

"Toys in the Attic" (da "Toys in the Attic", 1975)

"Sweet Emotion" (da "Toys in the Attic", 1975)

"Back in the Saddle" (da "Rocks", 1976)

"Last Child" (da "Rocks!", 1976)

"Draw the Line" (da "Draw the Line", 1977)