Eurovision 2022, vicino l'annuncio della città: ironia sui social per la pizza del tweet

"Ora non ci considerano più solo 'pizza e mandolino'", aveva detto Manuel Agnelli all'indomani della vittoria del rock dei Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021 con "Zitti e buoni", sottolineando come il trionfo della band da lui lanciata a "X Factor" nel 2017 poteva ambire a far cambiare la percezione della Penisola e della musica tricolore all'estero. Evidentemente così non è stato: è proprio con una pizza che i gestori dell'account Twitter ufficiale dell'Eurovision Song Contest hanno annunciato che "presto" sarà svelato il nome della città italiana che ospiterà l'edizione 2022 della kermesse. La pizza in questione è una marinara, oggetto di commenti ironici sui social.

E però, tra i vari tweet ironici, ce ne sono anche alcuni pubblicati da utenti che hanno provato a vedere nella pizza un possibile indizio sul nome della città scelta per ospitare l'Eurovision 2022. In corsa, dopo le varie scremature (che hanno portato gli organizzatori ad escludere anche Roma, la Capitale), sono rimaste Milano, Torino, Pesaro, Rimini e Bologna. Per alcuni, il sugo della pizza rimanderebbe proprio alla città "rossa" per antonomasia, mentre per altri la marinara potrebbe alludere a città come Rimini e Pesaro. Secondo quanto si apprende, l'annuncio potrebbe arrivare durante i Seat Music Awards, in diretta su Rai1 domani e venerdì, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.