Event Genius, stretta una partnership con Audience Republic

La società di biglietteria Event Genius ha siglato un accordo con la piattaforma di marketing Audience Republic per migliorare i propri servizi di vendita online, e per massimizzare le transazioni - anche e soprattutto a beneficio degli indipendenti - anche sui siti Festicket e Ticket Arena. La società, il cui debutto sui mercati australiano e neozelandese risale al 2016, mira con questa operazione ad ampliare il proprio giro d’affari in Europa, Regno Unito e nord America.