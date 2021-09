Jovanotti: "Stiamo lavorando a un grande progetto per l'estate 2022"

Jovanotti sta pensando a un ritorno in grande stile sui palchi, per il post-pandemia. Fermo, per quanto riguarda i live, all'estate del 2019, l'anno del "Jova Beach Party", il mastodontico tour sulle spiagge italiane che si concluse con un concerto-evento il 21 settembre all'aeroporto di Linate, il cantautore rivela con un post sui social di aver iniziato a lavorare a un grande progetto per l'estate del 2022. Pandemia permettendo, ovviamente. È condividendo le immagini del "Jova Beach Party" che la voce di "A te" confessa di aver "voglia di ricominciare a suonare in giro portando la festa come sappiamo fare". Per poi anticipare:

"Non vi nascondo che con la mia squadra stiamo lavorando a un grande progetto per l'estate 2022 e lo stiamo facendo ormai da diversi mesi ma ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve. L’idea di costruire delle feste incredibili con ospiti amici italiani e internazionali a condividere l’esperienza della musica selvatica mi accelera il battito solo a pensarci. Ho un bisogno vitale di proiettarmi nel futuro immaginandolo nuovo e , nel mio caso che spero sia in parte anche il vostro, anche pieno di musica e di vita. Nel frattempo riguardare queste foto è sempre una forte emozione che mi scatena il desiderio di ritrovarci presto insieme senza pensare ad altro che a vivere una giornata mitica".

Secondo le prime indiscrezioni, già riferite da Rockol, per il 2022 Jovanotti starebbe pensando di bissare la festa mobile inaugurata proprio nel 2019 con il "Jova Beach Party": una ventina di date pensate come veri e propri festival, con ospiti gli Ackeejuice Rockers, i Mellow Mood, Benny Benassi, Bombino, Enzo Avitabile, i Boomdabash, gli Ex-Otago, Rkomi, Ivreatronic, Selton, Giorgio Poi, I Hate My Village, Takagi & Ketra, Nu Guinea e Tre Allegri Ragazzi Morti, solo per citarne alcuni. Il gran finale della tournée dovrebbe tenersi il 16 o il 17 settembre 2022 presso l'aeroporto Clerici, scalo turistico situato alla periferia nord di Milano, tra i comuni di Bresso, Cinisello e Sesto San Giovanni, con un importante affaccio su Parco Nord. La capienza immaginata per lo show sarebbe di 100 mila persone.

L'ultimo album di inediti di Jovanotti è "Oh, vita!", uscito nel 2017, quattro anni fa. Nelle scorse settimane il cantautore, quest'estate al fianco di Gianni Morandi nel singolo "L'allegria", ha raccontato tramite foto e video pubblicati sui suoi canali social ufficiali di aver iniziato a lavorare a nuova musica.