I Verdena hanno composto le musiche del nuovo film dei fratelli D'Innocenzo

L'ultimo album, se non si considera l'Ep congiunto con Iosonouncane, "Split", uscito nel 2016, risale al 2015: è il secondo volume del dittico "Endkadenz". Nel 2019 hanno festeggiato il ventennale del loro album d'esordio, tornato nei negozi in una speciale riedizione. In questi anni i componenti della band sono stati impegnati con altri progetti: gli I Hate My Village per il frontman Alberto Ferrari, gli Animatronic per il batterista Luca Ferrari. Ora i Verdena tornano sulle scene.

Non con un album, ma con una colonna sonora: quella del nuovo film dei fratelli D'Innocenzo. Il trio annuncia la collaborazione con i registi di "Dogman" e "Favolacce" con un post sui social, facendo sapere di aver composto le musiche di "America Latina", che sarà presentato domani, giovedì 9 settembre, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

In un'intervista a Rockol concessa lo scorso anno in pieno lockdown, Alberto Ferrari rivelò di aver iniziato a registrare l'ideale successore di "Endkadenz" prima dell'inizio della pandemia: "Ora vorrei prendere il nuovo disco, che è a buon punto, e chiuderlo in un cassetto. Rifare tutto da capo: quello che stiamo vivendo merita di essere tramutato in musica. Mi hanno fatto riflettere e quindi non lo potremo fare. Ma delle canzoni legate a questi giorni ci saranno, le aggiungeremo".

Nella sinossi di "America Latina" si legge:

Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un’esistenza improntata all’abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l’imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l’assurdo si impossessa della sua vita.

Il film, una produzione italo-francese, avrà per protagonista Elio Germano. Nel cast anche Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmüller.

Nel corso dei loro venticinque anni di attività - avrebbero dovuto festeggiarli lo scorso anno - i Verdena hanno inciso sette album in studio e 8 Ep.