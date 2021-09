Robert Plant: "La band assieme fino alla fine sono tristi e decrepite"

Mentre il suo (ex) collega Jimmy Page è a Venezia a presentare il documentario "Becoming Led Zeppelin", Robert Plant è impegnato nella presentazione del nuovo album con Alison Krauss: "Raise The Roof" arriverà il 19 Novembre, a 14 anni dal fortunato "Raising sand" (uscito a fine 2007). E in una lunga intervista a Mojo - che mette il duo in copertina, spiega le ragioni del ritorno, con una potente stoccata alle "leggende" che dopo 50 anni rimangono assieme sul palco. Un'ennesima dimostrazione del perché la storia dei Led Zeppelin si è interrotta e lui non ha più voglia di celebrarla

La maggior parte dei musicisti forma una band, poi ci rimane fino alla fine - 20 anni, 30 anni, 50 anni, qualunque cosa sia - e inizia a sembrare tristemente decrepita. È come se fosse una zattera di salvataggio che non riesci a lasciare andare.

Alison ed io è siamo una coppia di spiriti affini. Eravamo pronti a fare qualcosa di nuovo e sapevamo quanto fosse bello prima, quindi possiamo unirci di nuovo e vedere dove andiamo. Non abbiamo niente da perdere".

Tra le altre notizie dell'intervista c'è quella di un mega-archivio, organizzato durante il lockdown. Ma per ascoltarlo bisognerà attendere la più triste delle notizie

Tutte le avventure che ho avuto con la musica e i tour, le uscite di album, i progetti che non sono stati effettivamente finiti o qualunque cosa sia - li ho semplicemente messi, elencati tutti e messo tutto in una sorta di ordine.

Ho detto ai miei figli: quando tiro le cuoia, verrà aperto gratuitamente al pubblico – solo per vedere quante cose stupide ci sono state dal 1966 ad oggi. È un viaggio

Intanto, ecco il trailer di "Becoming Led Zeppelin"