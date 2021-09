Radiohead, in arrivo una ristampa di "Kid A" e "Amnesiac"

Tra ottobre 2000 e giugno 2001, i Radiohead pubblicarono due album fondamentali della loro discografia, che segnarono un passaggio ad un suono sempre più sperimentale e lontano dalle convenzioni del rock: "Kid A" e "Amnesiac". Solo qualche giorno fa Jonny Greenwod, a margine di un'intervista a proposito della sua colonna sonora del film dedicato a Lady Diana "Spencer", aveva dichiarato, sulla possibilità di nuove ristampe dopo quella dedicata a "OK computer!: “Quella roba richiede molto tempo e, tornando al desiderio di tirare fuori nuova musica, di solito è più interessante. È bello tornare indietro e guardare le cose vecchie a volte…".

Detto fatto: con un post su instagram ricco di hashtag criptici - la band fa capire che i due album verranno presto uniti i un'unica pubblicazione.

La band poco dopo ha condiviso i dettagli di quello che è stato ribattezzato "Kid A Mnesia" e che arriverà il 5 novembre: conterrà anche "Kid amenesiae", un disco aggiuntivo di inediti di cui si può ascoltare "If you say the word". L'album uscirà in diverse versioni:

KID A MNESIA Deluxe LP — 3xLP in edizione limitata in vinile crema di 180g – Kid A, Amnesiac, Kid Amnesiae + booklet di 36-pagine con copertina rigida

Kid Amnesiette — 2xCassette in edizione limitata e numerata di 5000, – Tape 1: Kid A / Amnesiac, Tape 2: Kid Amnesiae / 5x B-sides dall’era di Kid A / Amnesiac + booklet di 36-pagine

3LP in edizione limitata in vinile rosso (indie exclusive), 3LP in vinile nero, 3xCD, e 3-volumi in formato digitale.

Inoltre, il 4 novembre l'editore Canongate pubblicherà due libri d’arte di Thom Yorke e Stanley Donwood con le opere visive create ai tempi dell'album

"Kid A" fu un disco di svolta per la band, dopo il successo tre anni prima di "Ok computer": la band lo presento con diversi ascolti ai fan (forse per preparli allo shock: qual il report di quello di Londra e di quello a Milano, scritti al tempo da Rockol), ma il disco ebbe un successo per certi versi inaspettato, debuttando al numero 1 sia in UK che in America.

"Amensiac", concepito assieme al predecessore, arrivò nell'estate del 2001, a meno di un anno di distanza. Al temp ne scrivemmo