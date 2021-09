Cosmo sui concerti: "Miopia e ipocrisia dal governo, Green Pass per la normalità"

In attesa dei concerti "sperimantali" previsti per inizio ottobre, Cosmo ha scritto una lettera aperta a Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, rispettivamente presidente e vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Lo scorso luglio, Cosmo ha infatti annunciato degli show con posti in piedi e senza distanziamento tra il pubblico, all’Arena Parco Nord di Bologna, ospitati da una tensostruttura che garantirà la circolazione dell’aria, con Green Pass o tampone. Ma nel frattempo poco è cambiato: se il Green Pass è diventato obbligatorio per gli eventi pubblici a partire da agosto, sono rimaste le limitazioni di capienza e obbligo di stare seduti: "Non credevo sarebbe mai stato necessario", scrive Cosmo nel post su Instagram che accompagna la lettera, originariamente uscita sulle testate del Quotidiano Nazionale - QN. "Ma il governo ha fatto l’impossibile, ha fatto ciò che praticamente da nessuna parte in Europa è stato fatto: ha vietato il ballo e costretto i concerti a condizioni insostenibili per tutta l’estate. Adesso basta. Non c’entra nulla qui l’emergenza sanitaria. C’entra la miopia e l’ipocrisia. Il nostro settore è ancora in ginocchio. E non ci sono più scusanti per rimandare la riapertura. Gli strumenti li abbiamo".