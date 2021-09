Post Covid, in Danimarca si torna alla normalità: l’11 settembre il primo concerto in uno stadio a piena capienza

Il governo di Copenaghen dà il via libera ai Minds of 99 per uno show da 50mila persone al Parken, nella capitale del paese, dove il 72,6% dei residenti è vaccinato (in Italia è il 64,6%)