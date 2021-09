Alessandra Amoroso, esce il video di "Tutte le volte"

È uscito il video di “Tutte le volte”, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso che anticipa la pubblicazione dell'album “Tutto accade” atteso sul mercato per il 22 ottobre.

Il video nasce da un’idea di Alessandra Amoroso, è diretto da Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) e prodotto da Antonio Giampaolo. La clip è un piano sequenza in cui l'interprete salentina è circondata da undici ballerini, ed è protagonista di una coreografia ideata da Veronica Peparini.

"Penso a tutte le volte che ho creduto di non farcela – racconta Alessandra Amoroso – di non essere in grado di affrontare alcune dinamiche della vita da sola con me stessa, penso a tutte quelle volte che ho avuto paura e mi sono sentita persa…oggi giro per strada da sola…e sono fiera di chi sono e di quello che vedo!".

Il grande appuntamento per Alessandra Amoroso nel 2022 sarà con l’evento “TUTTO ACCADE a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio nello stadio milanese.

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali. Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni saranno disponibili dal primo ottobre sul sito di Friends and Partners.