Streaming e diritti, la lettera aperta degli artisti italiani al ministro Franceschini

Una rappresentanza di artisti tra i quali Paolo Fresu, Luciano Ligabue, Gianna Nannini, Mario Biondi, Frankie hi-nrg mc, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Morgan, Mario Fargetta, Pierangelo Cassano dei Matia Bazar, Fabio Concato, Irene Grandi, Mario Venuti e Fred Ventura hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini riguardante i diritti dallo sfruttamento delle opere musicali sulle piattaforme digitali on demand e sull’attuazione della direttiva europea sul copyright, attualmente ancora in fase di elaborazione da parte del governo presieduto da Mario Draghi.