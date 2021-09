Milano, Eventim presenta (con il sindaco Sala) la futura arena di Santa Giulia

Le venue costruite in fretta e furia in vista delle Olimpiadi che dopo i giochi perdono di valore “non sono più ammissibili, né contemporanee”: è la premessa che il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala ha fatto oggi, martedì 7 settembre, alla presentazione dell’ arena che sorgerà nella zona di Santa Giulia per ospitare parte degli eventi in programma ai giochi olimpici invernali del 2026. Il palazzetto che occuperà parte del quadrante sud-orientale della città, nei pressi della stazione di Rogoredo, sarà - come osservato dall’assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi - “solo una tessera nel grande puzzle” della manifestazione sportiva, e si inserirà nel tessuto urbano per restare, negli anni a venire, la risposta all’esigenza espressa dalla città - osserva l’assessore all’urbanistica della giunta presieduta da Sala Pierfrancesco Maran - “di avere una venue polifunzionale dedicata ai grandi eventi”.