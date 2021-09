Concerti, Mannarino in tour con l'album "V"

A partire dal 17 settembre, Mannarino incontrerà il pubblico per presentare il nuovo album “V”, in uscita lo stesso giorno in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il disco è stato anticipato dall'uscita dei singoli “Africa” e “Cantarè”.

Gli incontri si svolgeranno in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anticovid.

Per parteciparvi occorre seguire alcune regole. Se l’album è stato preordinato o acquistato online su laFeltrinelli.it o ibs.it è necessario scrivere una mail alla sede del negozio di riferimento indicando il codice di acquisto. Verrà fornita una risposta di conferma di avvenuta prenotazione del posto. Se l’album è stato preordinato o acquistato nei negozi laFeltrinelli, è necessario registrarsi presso il negozio così da ricevere il pass e prenotare il posto all’evento. Se l’album è stato preordinato o acquistato su altre piattaforme o negozi, i posti sono limitati. Per prenotare, scrivere a mannarinoinstore@gmail.com indicando dati anagrafici e la città in cui si vuole partecipare all’incontro. Verrà fornita una risposta di conferma di avvenuta prenotazione del posto.

A seguire tutti gli incontri in programma e i contatti di riferimento:

Roma 17/09 ore 18.30 presso Auditorium Parco della Musica. Mail negozio di riferimento: eventi.roma2@lafeltrinelli. Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Roma via Appia.

Firenze 18/09 ore 18.30 presso il Conventino. Mail negozio di riferimento: eventi.firenze@lafeltrinelli.it. Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Firenze via dei Cerretani.

Milano 20/09 ore 18.

30 presso Spirit de Milan. Mail negozio di riferimento: eventi.milano1@lafeltrinelli.it. Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Milano piazza Duomo.

Bologna 21/09 ore 18.30 presso Labas. Mail negozio di riferimento: eventi.bologna@lafeltrinelli.it. Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Bologna piazza di Porta Ravegnana

Torino 22/09 ore 18.30 presso Spazio Comala. Mail negozio di riferimento: eventi.torino@lafeltrinelli.it. Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Torino piazza CLN e Stazione Porta Nuova.

Lecce 23/09 ore 18.30 presso Officine Cantelmo. Mail negozio di riferimento: eventi.lecce@lafeltrinelli.it. Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Lecce via dei Templari.

Napoli 24/09 ore 18.30 presso Foqus Quartieri Spagnoli. Mail negozio di riferimento: eventi.napoli2@lafeltrinelli.it. Per acquisto nei negozi, ritiro pass presso laFeltrinelli Napoli piazza dei Martiri.

Nel 2022 il cantautore romano presenterà il disco in tour, secondo questo calendario:

Spostamento data in via di definizione Verona @ Arena di Verona

17 febbraio Roma @ Palazzo dello Sport

18 febbraio Roma @ Palazzo dello Sport

20 febbraio Napoli @ PalaPartenope

24 febbraio Bari @ Palaflorio

26 febbraio Assago (MI) @ Mediolanum Forum

5 marzo Torino @ Pala Alpitour

7 marzo Firenze @ Nelson Mandela Forum

11 marzo Catania @ PalaCatania