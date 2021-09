Concerti, Wombats: due live in Italia nel 2022

Gli Wombats di Matthew Murphy tornano in Italia per due concerti il 12 maggio 2022 all’Estragon di Bologna e il 13 maggio 2022 al Fabrique di Milano.

I biglietti dei concerti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 9 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 10 settembre alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

La band britannica il prossimo 7 gennaio pubblicherà il suo quinto album intitolato “Fix Yourself, Not The World”. L'uscita del nuovo disco è stata anticipata da quella del singolo “Method To The Madness” che è accompagnato da un video girato in Messico diretto da Aaron Brown.

Matthew Murphy, il frontman del gruppo, spiega così il singolo: “"Method To The Madness" riguarda la ricerca di schemi nel caos e alla fine la rinuncia, lasciando andare. Molti dei testi sono tratti dalla mia esperienza in luna di miele, camminando per le città europee, stando tra turisti ma allo stesso tempo rimanendo me stesso, imbucandomi negli hotel con prenotazioni all’ultimo. Sentirsi eccitati, ma sempre consapevoli che non è cambiato molto."