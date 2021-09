PFM, nel nuovo album ci sono anche Ian Anderson e Steve Hackett

Tanti ospiti speciali per un album molto atteso dai fan. Uscirà il 22 ottobre, nella doppia versione italiano e inglese, “Ho Sognato Pecore Elettriche”/“I Dreamed of Electric Sheep” (pubblicato da Inside Out Music e distribuito da Sony Music Entertainment), il nuovo album di inediti della PFM, la Premiata Forneria Marconi. Il disco vanta la presenza di due ospiti internazionali d’eccezione, Ian Anderson e Steve Hackett (nel brano “Il respiro del tempo”/”Kindred Souls”), oltre a Flavio Premoli, già co-fondatore di PFM (in “Transumanza Jam”) e Luca Zabbini, leader dei Barock Project (in vari brani dell’album). L’album sarà pubblicato nei seguenti formati: Ltd. 2CD Digipak in O-Card, Gatefold black 2LP+2CD con Booklet formato LP, digitale. Si può già ascoltare “Atmospace”, il primo singolo che anticipa l’album. Il brano racconta di Nedro, un drone intelligente innamorato della Terra. Il suo sogno è ritrovare un equilibrio fra l’Atmos del cielo e la Sfera del Pianeta.

Il disco parte dalla citazione “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?”del film Blade Runner (A sua volta ripresa da "Il cacciatore di androidi", romanzo di fantascienza scritto da Philip K. Dick nel 1968), per sviluppare il concept di questo nuovo album: parlare di come il mondo intorno a noi stia rapidamente cambiando e di come i computer stiano invadendo ogni aspetto della nostra vita

Tracklist: “Mondi Paralleli”; “Umani Alieni”; “Ombre Amiche”; “La Grande Corsa”; “AtmoSpace”; “Pecore Elettriche”; “Mr. Non lo So”; “Il Respiro del Tempo”; “Transumanza” (bonus track); “Transumanza Jam” (bonus track). Tracklist: “Worlds Beyond”; “Adrenaline Oasis”; “Let Go”; “City Life”; “If I had wings”; “Electric Sheep”; “Daily Eroes”; “Kindred souls”; “Transhumance” (bonus track); “Transhumance Jam” (bonus track).