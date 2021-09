‘Mille’, l’AGCM smentisce il Codacons: nessuna indagine sul video di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro

Non ci sarebbe in corso nessuna indagine da parte dell’AGCM sul video di “Mille”, il video della hit di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro accusato di “pubblicità occulta” dall’associazione di consumatori Condacons: a spiegarlo in una nota riferita dall’agenzia ANSA è stata la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. “Al momento non è stato avviato nessun procedimento istruttorio sul video musicale della canzone ‘Mille’ di Fedez (feat. Achille Lauro e Orietta Berti)", ha precisato l’agenzia.