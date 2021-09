Jane Birkin colpita da una forma leggera di ictus cerebrale

Jane Birkin, attrice e cantante indimenticabile controparte femminile a Serge Gainsbourg nella celeberrima “Je t'aime... moi non plus”, è stata colpita da una leggera forma di ictus cerebrale: a farlo sapere, rivela l’agenzia ANSA, è lo staff dell’oggi settantaquattrenne artista nata a Londra ma da tempo naturalizzata francese.

L’episodio, secondo la ricostruzione fornita, avrebbe avuto luogo qualche giorno fa: la notizia del malore non è stata divulgata per volere della famiglia di Birkin per proteggere “la sua convalescenza”. Secondo quanto fatto trapelare dal suo staff, la cantante e attrice “sta bene”, benché sia stata costretta a cancellare la propria apparizione al festival cinematografico di Deauville, nel nord della Francia.