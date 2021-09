Anghami, un milione e 400mila abbonati a pagamento prima della quotazione

Sta diventando una realtà sempre più interessante sul panorama internazionale Anghami, la piattaforma di streaming musicale con quartier generale ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti: dopo aver annunciato l’apertura di centri in tutto il mondo che uniranno l’esperienza digitale a quella in presenza, il DSP guidato da Eddy Maroun ha comunicato i propri numeri in vista della prossima quotazione sulla borsa di New York grazie a un’operazione condotta in collaborazione con la SPAC statunitense Vistas Media.