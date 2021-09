Bruce Springsteen, cosa succede dopo Broadway: i piani per 2021 e 2022

Nei giorni scorsi è terminato il secondo giro a Broadway del Boss: secondo i report, si è visto uno Springsteen in forma, rilassato e meno emozionato rispetto al debutto del secondo giro, dove si era commosso fino alle lacrime raccontando la sua storia e quella dei suoi collaboratori, colleghi e amici scomparsi negli ultimi anni.

Ora, una pausa: ma sappiamo che negli ultimi anni Springsteen non è mai stato fermo del tutto e che aveva promesso diverse sorprese . Quindi mettiamo ordine tra quello che potrebbe succedere o è già successo nella E Street Nation.

La pubblicazione di "Springsteen on Broadway"

Il manager Jon Landau aveva promesso che lo spettacolo, significativamente cambiato rispetto all'edizione 2017-2018, sarebbe stato documentato in una modalità "low-key". L'album dal vivo e il film su Netflix erano infatti usciti con grande enfasi a fine 2018, in coincidenza con le ultime date. Possibile che una registrazione di Broadway 2021 venga pubblicata in forma di "Bootleg ufficiale", quelli che escono ogni 1° venerdì del mese? Fonti ufficiose dicono che almeno una serata del nuovo giro (31 date) è stata filmata, quindi non è da escludere anche una versione video.

Le prossime uscite

Pare accantonata, almeno per il momento, l'ipotesi di un "Tracks 2", un box di inediti e outtakes che faccia seguito a quello di fine anni '90: i fan ne parlano da anni, il Boss ci ha lavorato a intermettenza. Ma l'unica certezza è che entro la fine dell'anno dovrebbe uscire il film restaurato del concerto "No nukes" del 1979: questa pubblicazione di fatto esclude altre pubblicazioni di rilievo almeno fino ad inizio 2022. Non si sa ancora in che formato, dove e quando, ma Sony ha già diramato un comunicato stampa: questa è la prossima grossa uscita certa del Boss.

Il tour?

L'annuncio che tutti stanno aspettando: il ritorno on the road della E Street Band. Sappiamo per certo che il Boss vorrebbe tornare nel 2022, ma dopo mesi di annunci e indiscrezioni - comprese quelle italiane dell'assenza di San Siro dall'itinerario, ovvero il luogo dove Springsteen avrebbe voluto aprire il tour di "Letter To You" - tutto tace.

Il motivo è che la situazione è molto incerta: Springsteen on Broadway ha segnato la riapertura del distretto dello spettacolo di NY, ma una parziale marcia indietro ha costretto gli organizzatori a richiedere le mascherine in sala, oltre alla prova di vaccinazione richiesta fin da subito.



L'industria dei concerti questa estate è ripartita a razzo, in America, salvo anche qua rallentare per via della risalita dei contagi, con tour annullati e polemiche per chi chiedeva una cosa analoga al nostro green pass (inizialmente era capienza piena senza restrizioni). Probabile che si attenda ancora un po' - e c'è tempo: il tour europeo del 2016 venne annunciato a febbraio dello stesso anno (ma arrivava dopo date americane annunciate alla fine dell'anno precedente). Ci vuole ancora pazienza.

Intanto, un nuovo album dal vivo

Nel frattempo, è stato rinnovato appuntamento mensile con Bruce Springsteen dal vivo: nei giorni scorsi è uscito l'album "Tower Theater, Upper Darby, PA, May 17, 2005", registrato nello storico teatro vicino a Philadelphia. Il concerto fa parte del tour in solitaria di "Devils & dust" - fu una delle prime date - e segna il ritorno in un luogo in cui la E Street band aveva suonato diverse volte negli anni '70, prima che Springsteen si muovesse verso palazzetti e poi stadi.

Visto il legame con il locale, il Boss ha messo in piedi una scaletta particolare in cui spicca "The iceman", canzone incisa per "Darkness on the edge of town", ma pubblicara solo in "Tracks", la raccolta di brani inediti pubblicata alla fine degli anni '90. Questa è la sua prima performance dal vivo, ed è unita ad un classico del primo periodo del repertorio, "Incident on 57th street", entrambi suonate senza soluzione di continuità al piano. Sempre al piano, quello elettrico, c'è anche questa bella versione di "Wreck on the highway", canzone di "The river" poco eseguita dal vivo.

Questa la scaletta del nuovo album dal vivo