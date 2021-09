Le canzoni 'della vita' di Luigi Schiavone

Nato a Roma l’8 settembre del 1959, Luigi Schiavone debutta come chitarrista nel gruppo punk dei Kaos Rock, poi inizia una lunga collaborazione con Enrico Ruggeri (con il quale scrive canzoni epocali, come “Quello che le donne non dicono”). Parallelamente all’attività di chitarrista, autore e arrangiatore con Ruggeri, Luigi ha pubblicato sei album da solista. Tre anni fa gli chiedemmo, nel giorno del suo compleanno, di indicarci quali sono le sue “dieci canzoni della vita”. Le trovate, commentate, nelle righe a seguire.

"Yesterday" (Beatles, 1965)

Non sono un fan accanito dei Beatles ma questo brano è un’opera d’arte. Spesso usato come termine di paragone quando qualche musicista crede, sbagliando, di aver scritto una canzone bellissima: “manco avesse scritto ‘Yesterday’".

"I’m going home" (Ten Years After, Live at Woodstock, 1969)

Ero un bimbo (avevo dieci anni!) e rimasi folgorato al cinema dall’esibizione di Alvin Lee e la sua Gibson 335 rossa piena di adesivi (“the Big Red”) . Se suono la chitarra è solo merito (o colpa) sua.

"Emozioni" (Lucio Battisti, 1970)

La canzone perfetta. Autore di musiche ancora oggi ineguagliabili. Genio assoluto. Cito questa, ma ce ne sarebbero almeno ancora una dozzina dello stesso livello.

"It’s a long way to the top" (if you wanna Rock ‘n’ Roll) (AC/DC, 1975)

Seconda folgorazione chitarristica: Angus Young. I migliori riff rock sono roba loro. E nel caso specifico di questo brano…è ancora la suoneria del mio cellulare!

"Bohemian Rhapsody" (Queen, 1975)

Un altro album che mi ha cambiato la vita, “A night at the Opera”. E il brano fu scelto dalla band come singolo. Nel 1975! Forse Brian May è il chitarrista che mi ha influenzato di più tecnicamente. Ma me ne sono accorto solo più tardi.

"Highway to Hell" (AC/DC, 1979)

Quando mi chiedono l’album da portare nell’isola deserta rispondo che è “Highway to Hell”. Ho fatto un viaggio Milano – Palinuro, da solo, con una Renault 5 ascoltando in loop soltanto la cassetta di questo disco.

"Don’t stop believin’" (Journey, 1981)

Su questo giro armonico sono stati composti tantissimi brani. Ma questo rimane il mio preferito. Una band che, a mio giudizio, purtroppo non ha saputo ripetersi dopo questo splendido album, “Escape”.

"La leva calcistica del ‘68" (Francesco De Gregori, 1982)

Eccola la canzone che avrei voluto scrivere. Lo dissi tanti anni fa e lo confermo ancora oggi. Pura poesia.

"The scientist" (Coldplay, 2002)

Coldplay e Placebo sono le due band che negli anni 2000 mi hanno trasmesso qualcosa. Questa canzone ha una progressione meravigliosa. Da ascoltare e riascoltare.

"Song to say goodbye" (Placebo, 2006)

E chiudo la lista infatti coi Placebo. “Sleeping with ghosts” e “Meds” sono due tra gli album che più ho amato. La voce di Brian Molko è incredibile. Brani struggenti e arrangiati benissimo. Questa canzone ti prende allo stomaco. Soprattutto se abbinata al videoclip.