Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: indagine dell’AGCM per pubblicità occulta nel video di ‘Mille’

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto una pratica - numero DS2926 - per avviare un’istruttoria sul video che accompagna “Mille”, il brano di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: lo riferisce, in una nota, l’associazione di consumatori Codacons, non nuova a esposti relativi alle attività del rapper milanese sposato con l’imprenditrice, influencer e fashion blogger Chiara Ferragni. Le indagini si riferiscono a un presunto caso di pubblicità occulta, nello specifico a un noto marchio di bevande gassate, la Coca Cola.