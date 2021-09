California, il concerto ‘sfora’ il coprifuoco: gli organizzatori silenziano il duetto tra Guns N’ Roses e Dave Grohl

A qualcuno, forse, torneranno in mente i 22 minuti di bis “fuori orario” allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, che nell’estate del 2008, costarono al promoter italiano di Bruce Springsteen Claudio Trotta un avviso di garanzia per disturbo della quiete pubblica: in California gli organizzatori di un’importante rassegna musicale hanno spento l’impianto di amplificazione mentre sul palco si stava tenendo l’esibizione della band headliner della serata, per giunta in presenza di un ospite speciale, per rispettare l’orario stabilito per il termine degli spettacoli.

E’ successo la sera dello scorso sabato, 4 settembre, al BottleRock Napa Valley Festival, manifestazione ospitata dal prestigioso paradiso vinicolo a stelle e strisce. Sul palco c’erano i Guns N’ Roses: il gruppo guidato da Axl Rose stava eseguendo il classico “Paradise City”, uno dei pezzi forti del primo album pubblicato dalla formazione losangelina nel 1987, “Appetite for Destruction”, insieme a Dave Grohl, che con i suoi Foo Fighters era stato l’headliner della sera precedente.

Quello che era stato pensato come il culmine della serata è stato tuttavia brutalmente silenziato dagli organizzatori del festival: passate le 22, orario stabilito per la fine delle danze, dal mixer è stato tolto il segnale all’impianto di amplificazione del palco.

La band, con i soli segnali provenienti da amplificatori e monitor, ha portato a termine in ogni caso l’esecuzione del brano, pur tra le proteste del pubblico, che - come testimoniato dai filmati ripresi dai fan e fatti affiorare in Rete - non ha accolto affatto di buon grado l’intransigente provvedimento attuato dal promoter.